O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR), informou um novo leilão, marcado para dia (15), com bens avaliados em R$ 9,3 milhões.

O leilão acontece exclusivamente na modalidade eletrônica por meio do site www.amazonasleiloes.com.br e tem entre os destaques, terrenos no interior do Amazonas, um flutuante, uma mansão e até um aquário.

Com valor de avaliação de R$ 1,5 milhão, uma mansão faz parte do lote de bens imóveis, incluindo uma piscina na região do Tarumã, zona oeste de Manaus.

Também um imóvel no município amazonense de Canutama, avaliado em R$ 1,8 milhão e um flutuante no Lago do Macurany, no município de Parintins, com cozinha, cômodo com balcão, caixa de som e uma TV, avaliado em R$ 80 mil. Há ainda imóvel comercial na Rua Ferreira Pena, avaliado em R$ 3 milhões.

Entre os bens móveis, vai a leilão um aquário de 85 litros avaliado em R$ 2,5 mil, uma motocicleta marca Sundow 2014, avaliada em R$ 2,5 mil e um conjunto de freezers com valor de avaliação em R$ 17 mil.

Há ainda um complexo de equipamentos gráficos de pré-impressão de jornais, avaliado em 140 mil.

As condições dos bens podem ser verificadas por visitas agendadas pelo telefone (92) 98159 – 7859.

O leilão pode ser consultado no link: Microsoft Word – 2. LEILÃO-MAIO-EDITAL DE LEILÃO MOVEL E IMOVEL – 20.05.2024 (trt11.jus.br) .

