As comunidades Brasileirinho, Terra Nostra, Jatuarana e São Sebastião do Rio Cuieiras foram contempladas com a construção de quatro novas Casas de Farinha, que serão instaladas em comunidades do ramal do Brasileirinho, na zona Leste de Manaus. A assinatura do termo de Convênio dos produtores agrícolas com a Prefeitura de Manaus ocorreu na manhã do domingo (30).

As comunidades foram contempladas em um edital de chamamento público da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), para a cessão de uso de equipamentos de casa de farinha. De acordo com o secretário da pasta, Wanderson Costa, as casas serão entregues em até 120 dias.

“Todos os lugares que estamos assinando o termo neste domingo, serão entregues às comunidades em até 120 dias. São locais que não têm estrutura e necessitam receber uma área para que todos os equipamentos sejam colocados de forma segura. O prefeito David Almeida nos determinou essa missão”, explicou Costa.

Ainda de acordo com Costa, a preocupação é oferecer um lugar adequado para trabalhar de forma segura. “As comunidades não possuem um ambiente adequado para acomodar os equipamentos e processar a mandioca. Sensibilizada com a situação, a prefeitura mobilizou recursos para a construção das Casas de Farinha, que oferecerá segurança alimentar e proporcionará condições dignas de trabalho para os produtores rurais”.

O secretário municipal de infraestrutura, Heliatan Botelho, explicou como será o trabalho da secretaria. “Nosso serviço é no apoio à construção, na fiscalização da obra e vamos também melhorar a trafegabilidade do ramal, facilitando o escoamento da produção rural”, concluiu Botelho.