Um homem, identificado como Antônio Pontes Souza, foi atropelado na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, na manhã desta quarta-feira (22). A vítima ficou estirada na pista por quase duas horas até a chegada do socorro.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 6h, quando o motorista do carro avistou Antônio andando desnorteado pela rua. Em determinado momento, a vítima correu para cima do veículo e acabou sendo atropelada pela picape. Os populares acreditam que o homem tem transtornos mentais.

Após o ocorrido, o condutor permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que só chegou quase duas horas depois. Antônio ficou caído na pista e o trânsito na via ficou congestionado por algumas horas.

O homem foi levado a uma unidade hospitalar na capital, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.