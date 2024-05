Adriano Guimarães de Lima, de 38 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na noite dessa terça-feira (21), na avenida Alameda Alphaville, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

De acordo com informações dos policias da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava em uma área de mata, quando foi surpreendido pelos suspeitos. A vítima foi atingida com um disparo de arma de fogo na cabeça e morreu na hora.

A mulher de Adriano esteve no local e ficou em choque ao ver o corpo do marido. Ainda não há informações sobre a motivação do crime e os criminosos fugiram sem ser identificados.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).