A Holanda avançou para as quartas de final da Eurocopa após vencer a Romênia por 3 a 0. O jogo foi marcado por chances desperdiçadas pelos holandeses, que só conseguiram deslanchar nos minutos finais. Os gols foram marcados por Gakpo e Malen, que balançou as redes duas vezes, em partida disputada na Allianz Arena, em Munique. Apesar do favoritismo da Laranja Mecânica, a seleção romena surpreendeu nos primeiros minutos, pressionando a defesa adversária. No entanto, a forte marcação e a falta de efetividade no ataque resultaram em um jogo mais burocrático. A Holanda passou a dominar a partida após abrir o placar, com destaque para as jogadas de Gakpo (autor do primeiro tento, aos 20 minutos), Dumfries e Depay.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No segundo tempo, a Holanda continuou pressionando e criando oportunidades de gol. Van Dijk e Depay assustaram o goleiro romeno com chutes que acertaram a trave. Mesmo com chances claras de ampliar o placar, a Holanda só conseguiu marcar o segundo gol aos 37 minutos, com uma jogada improvável de Gakpo e Malen. No fim do jogo, Malen marcou mais um gol, driblando dois marcadores e finalizando com precisão. A Laranja aguarda o vencedor do confronto entre Áustria e Turquia para conhecer seu próximo adversário na competição.

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Cristiano Ronaldo explica por que desabou no choro após perder pênalti: ‘Minha última Euro’



EUA colocam bases de prontidão na Europa em alerta por risco de ataques terroristas durante Eurocopa e Olimpíadas



*Reportagem produzida com auxílio de IA