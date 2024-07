Leia também

A Turquia venceu a Áustria por 2 a 1, nesta terça-feira (2) em Leipzig, na Alemanha, e se classificou para as quartas de final da Euro-2024, onde vai enfrentar a Holanda. A emocionante e festejada classificação veio com dois gols do zagueiro Demiral após cobranças de escanteio, e com um sofrido, feito por Michael Gregoritsch. O primeiro saiu as 57 segundo, se tornando o segundo gol mais rápido da competição. O jogo entre os “azarões” foi disputado em alta intensidade, com as equipes buscando o gol desde o apito inicial e criando emoções aos montes. Sem o astro turco Çalhanoglu, suspenso, a dúvida era como seria o comportamento dos turcos em campo. Muitos apostavam em uma postura defensiva, mas não foi o que ocorreu. Depois de abrir o marcador e superar a pressão inicial, a seleção teve bons contragolpes para ampliar e ainda explorava bem o nervosismo austríaco. Arda Güler, do Real Madrid, aparecia bem. Grande surpresa da fase de classificação ao terminar no topo de grupo com França e Holanda, a Áustria chegou empolgada em Leipzig. Mas tinha, pela frente, além de uma Turquia também embalada por duas vitórias, um estádio quase todo contra. Os austríacos foram guerreiros, diminuíram, batalharam intensamente, mas viram o goleiro Günok fazer um milagre aos 49 minutos para definir a classificação turca.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP