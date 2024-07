Passageiros ficaram ilhados após uma embarcação ficar sem combustível próximo a Itacoatiara, no interior do Amazonas. O barco saiu do município de Parintins rumo à capital amazonense. Os passageiros divulgaram as imagens nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o barco nas margens do rio, onde o passageiro que registrou o momento afirmou que todos iriam descer em Itacoatiara, já que não havia condições de prosseguir viagem.

Uma equipe da Marinha do Brasil foi até o local e socorreu os passageiros que estavam ilhados.

Confira o vídeo: