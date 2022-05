Pesquisa RealTime BigData divulgada nesta segunda-feira (23/5) aponta que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) lidera a corrida ao governo estadual com 29% das intenções de voto. Logo atrás vêm Márcio França (PSB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), empatados com 15%. Os valores são da pesquisa estimulada, quando os participantes são apresentados a uma lista de candidatos.

Em quarto lugar figura o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), que ocupou a cadeira após a saída de João Doria (PSDB) para disputar o Planalto, com 7%. Logo depois estão Vinicius Poit (Novo), Abraham Weintraub (Brasil 35), Felício Ramuth (PSD) e Elvis Cezar (PDT) com 1% cada. Altino Júnior (PSTU) e Gabriel Colombo (PCB) não pontuaram.

Em um eventual segundo turno entre Haddad e França, que lideram as pesquisas, os dois empatariam com 33% dos votos. Mesmo liderando, o petista é o pré-candidato com maior rejeição no momento, de 49%, seguido de Weintraub com 44% e Tarcísio com 36%.

O levantamento mostra ainda que 50% dos participantes desaprovam a gestão do atual governador, Rodrigo Garcia; 36%, aprovam. Dos entrevistados, 4% consideram o atual governo ótimo, 17%, bom; 21%, regular; 22%, ruim; 22%, péssimo; e 14% não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por telefone com 1.500 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 20 e 21 de maio. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais.