Depois que o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) desistiu da candidatura às eleições presidenciais, os filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais, nesta segunda-feira (23/5), para ironizar o tucano.

No Twitter, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho “01” do presidente, disse que, ao desistir da pré-candidatura, Doria mostra que “a conta do autoritarismo é a impopularidade”.

“Só lamento ele não ter desistido, na época, de mandar soldar e fechar portas de comércios e de prender pessoas que estavam na rua buscando seu sustento e de suas famílias”, escreveu Flávio.Em seguida, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também foi às redes e aproveitou para citar a candidatura do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas ao governo de São Paulo.“Bacana que agora o Calcinha terá mais tempo para colar no Rodrigo Garcia e nos ajudar na campanha do Tarcisio.” Garcia assumiu o governo de São Paulo após a saída de Doria e é pre-candidato à reeleição.

O presidente também se manifestou nas redes. O chefe do Executivo usou o Twitter para dizer que está "abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios no UFC".