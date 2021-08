5 / 5 ( 3 votos )

A Guarda Civil Municipal de Barcelos, segue trabalhando para combater a criminalidade no município. Além de participar das blitz e das ações de fiscalização para o combate do Covid-19, a corporação continua realizando rondas preventivas, fiscalização de trânsito e ações para solucionar ocorrências criminais por toda a cidade.

O novo Comandante da Guarda Civil Municipal de Barcelos, Sub Ten PM Picanço Ferreira recebeu o Barcelos na net na manhã desta quinta-feira (05/08) o quartel da Guarda Municipal, onde relatou as últimas ações realizadas pela GCM e fez um pedido a população barcelense no sentido de colaborar e ajudar a Guarda.

O comandante relatou as últimas ocorrências desta quinta-feira que resultaram na recuperação de bens materiais, apreensão de arma de fogo e a prisão de meliantes.

“Temos um trabalho em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil que está mostrando resultados positivos no combate ao crime e a violência na cidade. A Guarda Municipal vem apresentando significativo crescimento em sua atuação, diminuindo o índice de criminalidades. Peço a população barcelense que ajude a GCM a ajudar vocês! ao ver qualquer crime ou delito DENUNCIE ” Finalizou do Comandante Picanço Ferreira.

DENÚNCIAS: VIVO 97 99152-2167 e CLARO 97 98432-5409.