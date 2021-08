5 / 5 ( 2 votos )

O município de Barcelos, através da secretaria municipal de Educação, está participando da 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa com a participação das turmas de escolas públicas do 5º ano do ensino fundamental.

De acordo com o regulamento, cada turma trabalha um gênero textual diferente. O 5.° ano trabalha Poema. Junto com os professores, os alunos discutem cada um desses gêneros textuais, recebem material de apoio pedagógico e realizam atividades por meio de áudios, vídeos e textos, tudo de maneira remota por conta da pandemia do novo coronavírus.

Participar da Olimpíada de Língua Portuguesa traz muitos benefícios. “Os alunos melhoram suas habilidades de leitura, interpretação e escrita. Tornam-se protagonistas do próprio aprendizado. Ainda podem ser contemplados com prêmios e medalhas e ao final, todos nós que fazemos parte da Educação de Barcelos, ficamos muito satisfeitos em ver tudo isso. Nossa escola foi a vencedora em 2019 e esperamos vencer neste ano de 2021. Agradecimentos ao prefeito Edson Mendes e Secretária Rosana Cruz por todo apoio a educação de nossas crianças”. Disse Paloma de Araújo Mota, Gestora da escola Municipal Evarista Braz.

Pelo cronograma dessa edição da Olimpíada, até o dia 6 de agosto acontecem as oficinas nas escolas com professores e alunos. Depois, até o dia 1.° de outubro, os trabalhos realizados começam a ser avaliados por Comissões Julgadoras escolares, municipais e estaduais. Em seguida haverá a etapa semifinal e no dia 30 de novembro, a Comissão Julgadora Nacional selecionará professores e turmas vencedoras para serem revelados somente no dia 10 de dezembro desse ano com celebração e premiação.

Vamos aguardar e torcer pelos nossos alunos e professores de Barcelos!