Em Barcelos, por volta das 16h40 de sexta-feira (6), a Guarda Municipal recebeu uma denúncia anônima que davam conta que, dois suspeitos estariam em posse de entorpecentes com destino ao Distrito de Moura.

Diante da informação, o comandante da GCM, Sub Ten PM Picanço Ferreira junto com a guarnição, se deslocaram até o Barco vencedor e com a autorização do proprietário, realizaram a abordagem e constataram que havia uma certa quantidade de drogas do tipo Skank e cocaína de posse de Jonathan Cardial Henrique, 22 anos e Naldine Pereira Gomes, 22 anos.

Foi dada a voz de prisão e foram conduzidos para o 75° DIP - Delegacia Interativa de Polícia de Barcelos onde foram ouvidos pelo Delegado de Polícia Dr. Alex e estão a disposição da justiça.