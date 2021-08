5 / 5 ( 1 voto )

Aproximadamente duas toneladas de droga foram apreendidas por militares do Exército Brasileiro lotados no 3º Batalhão de Infantaria de Selva (3° BIS) na última quarta-feira (04), nas proximidades da comunidade de Canafé, distante 170 quilômetros do município de Barcelos-AM, região do médio Rio Negro. A organização militar estava em operação, quando se deparou com uma embarcação civil conduzida por dois indivíduos em atitudes suspeitas.

Durante a apreensão, foram constatadas 40 fardos da droga, tipo skunk, sendo um total 1 tonelada e 668 quilos. A embarcação que transportava a droga, juntamente com os dois suspeitos, foi apreendida e escoltada até a base militar de Barcelos.

De acordo com informações militares, esta é a segunda maior apreensão do Exército Brasileiro. (Foto: 3°BIS)

O delegado da Polícia Civil solicitou ao comando do 3° BIS que o material fosse armazenado no quartel até a chegada do apoio para o transporte até Manaus.

Durante a operação, os militares contaram com o apoio da Polícia Militar e Civil para conduzir os suspeitos a Delegacia, onde foi realizado depoimento e autuação do flagrante em delito.