O Grupo Atem foi reconhecido como uma das empresas mais inovadoras em Tecnologia da Informação no País, segundo o 23º Prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI, realizado anualmente pela IT Forum, a principal plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios do setor de tecnologia no Brasil. O grupo amazonense ficou em 21º lugar no ranking, à frente de gigantes nacionais e multinacionais de Tecnologia, Petróleo e Gás, bancos, dentre outros.

O Prêmio As 100+ Inovadoras no Uso de TI analisa o ambiente inovativo e o protagonismo da área de TI em inovação nas maiores empresas do país e, com base em avaliações feitas por analistas de mercados e uma metodologia própria, reconhece as companhias que se destacaram em 2023. As mais bem avaliadas, ou seja, aquelas que demonstraram a melhor combinação entre processo e prática no uso da tecnologia a favor da inovação compõem um ranking, que vai de 1 a 100.

A edição especial da revista IT Forum sobre a premiação destacou a inovação no uso de TI pelo Grupo Atem após a compra da Refinaria Isaac Sabá, atual Refinaria da Amazônia (Ream). O grupo precisou substituir mais de 100 sistemas que estavam em operação da unidade, superando desafios como a otimização dos processos e a criação de uma cultura de melhoria contínua e inovativa, relatou o Diretor de Tecnologia e Inovação do Grupo Atem, Rafael Gurgel de Menezes.

“Isso se deu muito por conta do que foi feito na Ream. Para montar uma refinaria, todo o processo tecnológico que tem por trás é muito refinado e, ao mesmo tempo, robusto. Esse prêmio reconhece as inovações que desenvolvemos internamente e valida o trabalho que foi executado na Refinaria da Amazônia”, explicou.

Rafael Gurgel destaca o papel fundamental da inovação no uso da TI nas operações do Grupo Atem, seja para o aumento da eficiência operacional, por meio da automatização e otimização dos processos; seja no controle logístico, por meio do monitoramento em tempo real dos estoques, entregas e gestão de recursos; ou ainda no quesito segurança e gestão de dados, que além de garantir sistemas mais seguros, permite a coleta e tratamento de informações, facilitando as tomadas de decisões estratégicas. Além desses benefícios, a inovação também se destaca na questão da sustentabilidade e eficiência energética.

“O uso da inovação nos permite aumentar a eficiência, melhorar a segurança e a sustentabilidade das operações, facilitar as tomadas de decisões baseadas em dados e poupar tempo. Tudo isso é um diferencial em um mercado dinâmico e competitivo”, analisou.

O CEO do Grupo Atem, Fernando Aguiar, destaca a importância da premiação, que colocou a Atem no grupo das 21 empresas mais inovadoras do país.

“Esse reconhecimento, de estar entre as 21 empresas mais inovadoras no uso de TI no Brasil, é uma confirmação de que estamos muito bem-posicionados nesse campo e avançando na direção certa. E isso é fundamental para o crescimento contínuo do Grupo Atem, ampliando as operações sem renunciar aos padrões de qualidade e segurança que já são uma marca nossa”, disse Aguiar.

Medalha de ouro

Em 2024, o Grupo Atem também ganhou o prêmio Prêmio CIO 2024, promovido pela Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia e Inovação (Aatec). O prêmio celebra líderes que transformam tecnologia em estratégia. Rafael Gurgel trouxe a medalha de ouro com o Programa Dínamo, um conjunto de projetos de digitalização, inovação e melhoria contínua criado em 2022 e concebido para criar um ecossistema tecnológico integrado capaz de gerenciar os dados operacionais, contábeis, logísticos e comerciais da Ream.



Sobre a Atem

O Grupo Atem, com 29 anos de fundação, é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial, construção naval e refino de petróleo, entre outras, e está presente em 13 estados do Brasil. A Atem Distribuidora atende a cerca de 400 postos bandeirados, 17 bases de distribuição e milhares de clientes ativos, além de capacidade de movimentação de 9 bilhões de litros de combustíveis por ano.