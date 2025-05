Visuliazação: 0

Uma mulher grávida morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira (8), no KM 42 da rodovia AM-070, que liga Manaus a Manacapuru. A vítima, que ainda não teve sua identidade confirmada, estava em um dos veículos envolvidos na colisão frontal registrada próximo à comunidade do Ubim.

De acordo com as primeiras informações, o acidente envolveu um Fiat Toro e um Chevrolet Cobalt. A forte chuva que atingia a região no momento teria contribuído para que um dos condutores perdesse o controle da direção, invadisse a contramão e provocasse o impacto entre os carros.

Com a força da batida, o Cobalt, onde estaria a grávida, foi arremessado para fora da pista, invadiu uma área de mata e pegou fogo. A vítima não resistiu e outras pessoas ficaram feridas. O motorista do veículo que supostamente causou o acidente fugiu do local.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para o atendimento da ocorrência e resgate das demais vítimas. As circunstâncias do acidente serão investigadas.