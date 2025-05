Visuliazação: 0

Central Córdoba e Flamengo ficaram no empate por 1 a 1, na Argentina, em jogo válido da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado ligou o sinal de alerta na equipe rubro-negra, pois seguem fora da zona de classificação às oitavas de final. Após o jogo, Filipe Luís admitiu os erros de seus comandados.

“Os erros técnicos nos levam a perder a bola e temos que correr atrás da bola. E, na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola. E o grande forte do nosso time, a grande força desse Flamengo, são jogadores que não perdem a bola, que gostam de ficar com bola e, com volume, criam chances e essa imposição sobre o adversário. Hoje, perdemos muita bola, como eu repito, tivemos muitos erros técnicos. Fisicamente não estávamos com o nosso… Não sei, não conseguimos simplesmente tirar o tempo do adversário, eles conseguiram fazer as dinâmicas de ataque, tem dois pontas muito rápidos, nos empurraram para trás com lançamentos em profundidade e cruzamentos”, afirmou.

O treinador também citou a falta de confiança dos jogadores: “Mantivemos a regularidade durante alguns meses, até chegar a esse momento. É verdade que não estamos no nosso melhor momento de confiança. Futebol é estado anímico. Fizemos um grande jogo contra o Corinthians, depois uma derrota dura contra o Cruzeiro, e é claro que os jogadores sentem. O que temos que fazer é recuperar o nosso caminho o quanto antes possível. Se perdoar, recuperar a confiança que perderam. Como fazer isso? Treinando, jogando, na frente da nossa torcida agora no final de semana e esperamos fazer uma grande jogo. Com isso esperamos retomar. Claro que em algum momento da temporada iria acontecer, infelizmente tem sido agora.”

Outro ponto da coletiva foi a opção por Danilo e Léo Pereira na zaga, com Léo Ortiz começando na reserva: “O Danilo foi uma escolha. Eu tenho três zagueiros de seleção brasileira, no meu ver. Hoje, pelo plano de jogo, entendi que era melhor ter um canhoto do lado esquerdo para sair da pressão. E o Danilo, é claro que para um jogador desse calibre eu vou dar minutos. O Danilo sempre que jogou tem jogado bem, é um líder muito importante pra mim. E comigo é assim, sem esperar, eles recebem uma oportunidade no jogo mais difícil da temporada. E eu sei que eu posso contar com ele, tanto é que rendeu da forma como eu esperava.”