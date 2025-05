Visuliazação: 0

O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2 a 0 e garantiu vaga antecipada às oitavas de final da Libertadores. A equipe alviverde soma 100% de aproveitamento no torneio, com quatro vitórias em quatro jogos. A fase é boa, mas o técnico Abel Ferreira fez alerta e cobrou mais de seus jogadores: “Não dá pra tirar o pé do acelerador. É continuar a preparar, rodar quem temos que resolver rodar e continuar nesta. Queremos continuar com hábito de ganhar. Isso que vamos continuar a fazer independentemente se já passamos ou não. O próximo jogo é já em três dias e não há outra forma”.

O português também elogiou o coletivo e as individualidades dos seus comandados: “Acho que entramos muito bem no jogo, criamos oportunidades, fizemos um gol, podíamos mesmo na primeira parte vir com um placar mais alargado. Acho que conseguimos sem bola tapar os caminhos do Cerro Porteño. Na minha opinião, um bom jogo da nossa equipe mas se tivesse que melhorar algo era fazer o 2 a 0 mais cedo que nos daria segurança e tranquilidade. O exemplo do que é resiliência de um jogador: Vitor Roque. Em uma imagem, eu falhar um gol que todos estavam esperando que não falhasse, que toda gente criticou, e como dou resposta a adversidade? Ele lutou e fez um golaço, sozinho, com capacidade física, força, técnica. Nossa equipe é resiliente.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Superado o período de instabilidade, Abel garantiu pé no acelerador e busca pela vitória sempre: “Não tem uma explicação específica. Seja onde for, contra quem for, nós jogamos para ganhar. Se vamos ganhar? Não sei. Se vamos perder? Sim, muito. Porque não há uma equipe que ganhe sempre. Esses dias estava vendo, acho que era o Djokovic, ele tem não sei quantos Grand Slams, acho que 24 ganhos, mas tem 50 perdidos. Mesmo os que ganham mais vezes, que tem mais títulos, são mais as derrotas do que as vitórias. Isso tem a ver com a resiliência que nossa equipe tem.”