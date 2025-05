Visuliazação: 0

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo e atual campeã do WTA 1000 de Roma, precisou de apenas 52 minutos para derrotar a italiana Elisabetta Cocciaretto (nº 82) nesta quinta-feira (8), em sua entrada nesta edição do torneio. Swiatek venceu por 6-1 e 6-0 e vai enfrentar a americana Danielle Collins (nº 35) na terceira rodada. “Só posso ficar feliz. Hoje foi como se a bola estivesse me ouvindo. Até este ponto eu tive controle da partida”, comemorou ela. Swiatek vinha de uma derrota acachapante nas semifinais do torneio de Madri contra a americana Coco Gauff (6-1 e 6-1). “Acho que nunca joguei em um saibro tão escorregadio quanto o de Madri este ano. Foi muito difícil para a movimentação, mesmo sendo alguém que se movimenta bem. Muitas vezes senti que estava perdendo o equilíbrio, enquanto aqui o saibro é muito diferente, mais lento, com boa aderência e mais bem preparado”, observou.

Três vezes vencedora no saibro de Roma, Swiatek ainda busca seu primeiro troféu desde seu quarto triunfo em Roland Garros, conquistado há quase um ano, em junho passado. A italiana Jasmine Paolini, número 5 do mundo e que conta com o apoio da torcida local, precisou de um pouco mais de tempo que Swiatek (1 hora e 30 minutos), mas derrotou a neozelandesa Lulu Sun (nº 46) por 6-4 e 6-3. Paolini, finalista de Roland Garros no ano passado, vai enfrentar a tunisiana Ons Jabeur (nº 36) na terceira rodada. Jabeur avançou à próxima fase sem precisar jogar depois que a tcheca Petra Kvitova teve que abandonar.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula