A tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço entre os presentes escolhidos para o Dia das Mães. Levantamento da Info Store, empresa que é referência em tecnologia na região, mostra que celulares, relógios inteligentes e notebooks estão entre os itens mais procurados pelos filhos, para homenageá-las.

Os dados reforçam uma tendência que vem crescendo ao longo dos anos e que acompanha a rotina de mulheres cada vez mais conectadas, práticas e interessadas por inovação. Para a gerente de Marketing da Info Store, Priscila Furtado, a pesquisa mostra que os consumidores estão atentos às necessidades reais das mães, que utilizam a tecnologia tanto para o lazer quanto para facilitar o dia a dia.

“As escolhas refletem o perfil de uma mãe multifuncional, que usa a tecnologia para administrar a casa de forma compartilhada com seus companheiros, cuidar da saúde e da carreira. Acreditamos que presentear com produtos que acompanham esse estilo de vida é uma forma de acompanhar essa tendência entre as mulheres”, afirma.

Com base nos dados, a Info Store lançou a campanha “Toda mãe é super”, válida até o dia 11 de maio, oferecendo até 30% de desconto em mais de 30 produtos selecionados. “A proposta da campanha é justamente oferecer um mix de produtos que contemple diferentes estilos de mães, com condições especiais de pagamento via Pix”, explica a gerente.

Além dos descontos, a campanha está promovendo também um concurso nas redes sociais que vai premiar mães com diversos produtos. E, nos dias 10 e 11 de maio, clientes que realizarem compras a partir de R$ 400 ganham uma ecobag exclusiva. Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial: @infostoream.

Os descontos da campanha também alcançam produtos que são para toda a família, como os da linha de climatização, como ar-condicionado e ventiladores, e os eletrodomésticos, como geladeiras, fogões e máquinas de lavar.

