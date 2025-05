Visuliazação: 0

O Estádio Carlos Zamith, localizado no bairro Coroado, zona leste de Manaus, já está com 85% das obras de modernização concluídas. Sob coordenação da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), com a revitalização realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), o investimento total é de R$ 6,2 milhões, oriundos da Lei Pelé, e integra um pacote de melhorias estruturais no espaço esportivo.

“Após a visita técnica com a Seinfra, foi constatado que mais de 85% da obra já estão concluídos. Estamos implantando a iluminação de LED, com mais de 13 cores, de última geração, controlada por computadores e com gerador que será independente da carga externa. Isso mostra o comprometimento do governador Wilson Lima com o esporte amazonense, o alto rendimento e, principalmente, com o futebol”, destacou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

Um dos grandes destaques da obra é a instalação do novo sistema de iluminação, que vai transformar a experiência de jogos e eventos. A tecnologia Light Emitting Diode (LED), além de ser mais econômica e sustentável, elimina o chamado efeito sombra, garantindo uma iluminação uniforme em todo o gramado. Isso proporciona melhor visibilidade, mais segurança para atletas e árbitros, e conforto ao público, além de viabilizar a realização de partidas noturnas.

Outro avanço importante é a expansão das cabines de imprensa, que passam a contar com mais espaço e infraestrutura adequada para a cobertura de eventos esportivos. A medida garante mais conforto, segurança e melhores condições de trabalho aos profissionais da comunicação, ao mesmo tempo em que contribui para uma transmissão mais qualificada ao público.

