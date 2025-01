O governador Wilson Lima institui, nesta segunda-feira (27/01), o Comitê Permanente de Enfrentamento a Estiagem e Eventos Climáticos e Ambientais, como medida de prevenção para emergências climáticas como enchentes, estiagem e queimadas.

Ainda nesta segunda-feira, o governador apresentará um balanço das ações realizadas em 2024, destacando os trabalhos de combate às queimadas, investimentos e articulações com o Governo Federal, além de previsões da cheia e vazante para 2025.

No último boletim sobre a estiagem no estado, divulgado no dia 1 de janeiro, informava que os 62 municípios estavam em situação de emergência.

No âmbito da assistência humanitária, mais de 3 mil toneladas de alimentos foram distribuídas para as regiões mais atingidas. Para atender as famílias afetadas, o governo também instalou 41 purificadores de água, além de enviar 4.732 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

O Governo do Amazonas enviou 202,6 toneladas de medicamentos e insumos para municípios das regiões dos rios Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões, 854 cilindros de oxigênio, além da instalação de uma usina de oxigênio em Envira. Também foram distribuídos medicamentos e insumos para diversos municípios, totalizando mais de 37 mil volumes.

De junho até o dia 31 de dezembro de 2024, mais de 22,5 mil focos de incêndio foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Sendo, 2.579 incêndios na capital e 19.981 no interior do estado. Essas iniciativas fazem parte da Operação Estiagem 2024, a partir do Comitê instituído pelo governador Wilson Lima, no dia 5 de julho de 2024.