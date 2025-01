A 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus (CMM) escolheu mulheres para cargos de diretoria. A iniciativa foi do presidente da CMM, vereador David Reis (Avante), que busca fortalecer a presença feminina em posições estratégicas e promover uma política mais inclusiva e justa.

Para o presidente, a decisão de nomear mulheres para cargos-chave é uma resposta às crescentes demandas por diversidade e inclusão na Casa Legislativa.

“A presença feminina em posições de liderança reflete a realidade da sociedade que queremos construir. Essa mudança é especialmente relevante em um contexto onde as mulheres ainda enfrentam barreiras significativas para alcançar altos cargos políticos”, enfatiza Reis.

A diretora-geral da CMM, Elane Alves, acredita que a participação feminina em cargos de direção da Casa apresenta sinais promissores na atual gestão.

“Ter em sua composição mais de 60% do quadro de diretores abrangido por mulheres, demonstra um avanço significativo em relação a gestões anteriores. Considero de fundamental importância, para a nova gestão, fomentarmos ações e iniciativas para a promoção da participação feminina bem como a realização de eventos voltados especificamente para este púbico, sejam eles internos ou externos”, conta a diretora.

Ieda Frota, diretora do cerimonial da CMM, acumula 40 anos de dedicação ao serviço público e se destaca como uma voz ativa no incentivo à participação feminina em cargos de liderança. Para ela, a evolução do papel da mulher na Casa Legislativa é um compromisso contínuo.

“Não se limitando ao âmbito político, a mulher pode ocupar qualquer cargo de liderança. Eu, como mulher, me identifico muito com esse trabalho à frente, sendo líder de uma diretoria. Agora, na 19ª Legislatura, o presidente David Reis valorizou ainda mais a questão feminina. Isso é muito importante, pois, embora tivéssemos quatro vereadoras, hoje temos apenas três. Por isso, faço um convite às mulheres para que, daqui a quatro anos, se manifestem e se tornem vereadoras. Precisamos de mais figuras femininas no plenário também”, reforça.

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) da CMM também é coordenada por uma mulher. A diretora Kelly Holanda enfatiza que diversas iniciativas da presidência têm funcionado para dar mais protagonismo às mulheres.

“É perceptível que mulheres ganharam mais espaço na atual gestão, o que considero importante para trazer novas perspectivas direcionadas a gestão e política. Acredito que estamos no caminho certo para garantir que a participação feminina seja realmente efetiva e respeitada. É importante que todos, independentemente do cargo ou da posição, se unam para promover mais igualdade”, conta.

A CMM conta com outras líderes que ocupam cargos de destaque e contribuem ativamente para o bom funcionamento da instituição. Entre elas, destaca-se Consuelo Gomes, que desempenha a função de Controladora-Geral, trazendo sua expertise para garantir a eficiência e a transparência nos processos administrativos.

Ana Caroline Lopes, como Diretora de Orçamento e Finanças, é responsável por gerenciar com precisão os recursos públicos, assegurando uma gestão financeira equilibrada e estratégica. Já Roberta Bindá, à frente da Diretoria de Comunicação, lidera com excelência a comunicação institucional, fortalecendo o diálogo entre a Casa Legislativa, a imprensa e a população.

