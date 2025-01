Sob a batuta de Lucas (dois gols) e Oscar (um gol e uma assistência), o São Paulo deu show no Morumbis e venceu o Corinthians por 3 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. José Martínez, com um golaço de fora da área, marcou para o Timão, que viu ruir a sequência de dez vitórias que vinha desde o ano passado (sete pelo Brasileirão e três do Paulistão).

No jogo, adiado em uma hora pelas fortes chuvas na capital paulista, o Corinthians até conseguiu ser melhor em alguns momentos do primeiro tempo, exigindo do goleiro Rafael, mas na etapa final os donos da casa sobraram, a ponto de a torcida se sentir confortável para gritar olé a cada passe com 33 minutos no relógio.

Com essa vitória, o São Paulo, mesmo com um jogo a menos, assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, com sete pontos. O Corinthians, com nove, caiu para a segunda colocação do Grupo A, perdendo no saldo de gols para o líder Mirassol.

São Paulo e Corinthians voltam a campo pelo Paulistão na quarta-feira (29). Às 19h45 (horário de Brasília), o Timão visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Mais tarde, às 21h35 (horário de Brasília), o Tricolor encara a Portuguesa, no Pacaembu, na capital paulista.

