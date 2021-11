Avalie o post

Os valores serão pagos a partir do dia 17 de novembro | Foto: Reprodução

O Auxílio Brasil, o novo programa do governo substituto do Bolsa Família, que teve o fim decretado nesta segunda-feira, é composto de outros benefícios, que serão pagos a partir do dia 17 de novembro. Entenda valores e regras.

O benefício vai pagar um benefício de R$ 300 para financiar os cuidados em tempo integral de crianças de zero a 48 meses (2 anos) cujos responsáveis não encontram vagas em creches. O benefício foi batizado de Auxílio Criança Cidadã .

Esse benefício vai funcionar, na prática, como um vale-creche. Decreto editado nesta segunda-feira (8) pelo governo fixa o valor mensal do Auxílio Criança Cidadã de R$ 200 para as famílias que tenham crianças matriculadas em turno parcial e de R$ 300 para as famílias que tenham crianças matriculadas em turno integral.

Esse benefício é direcionado ao responsável por família que consiga fonte de renda mas não encontre vaga em creches públicas ou privadas da rede conveniada.

O valor do Auxílio Esporte Escolar será de R$ 100 para cada uma das 12 parcelas mensais do benefício ou de R$ 1.000, referentes à parcela única, por família. Esse auxílio é destinado a estudantes com idade entre 12 e 17 anos incompletos que sejam integrantes de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e que se destacarem em competições oficiais do sistema de jogos escolares brasileiros.

O valor da Bolsa de Iniciação Científica Júnior terá o mesmo valor de R$ 100. É voltado para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas.

O benefício Primeira Infância será pago mensalmente no valor de R$ 130. Ele contempla famílias com crianças entre zero e 36 meses incompletos (3 anos).

O benefício Composição Familiar será de R$ 65 por mês. Diferentemente da atual estrutura do Bolsa Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos, esse novo benefício será direcionado também a jovens de 18 a 21 anos incompletos. O objetivo é incentivar esse grupo a permanecer nos estudos para concluir pelo menos um nível de escolarização formal, segundo o Ministério da Cidadania.

O Auxílio Inclusão Produtiva Rural será concedido aos agricultores familiares que integram o programa. Vai ser pago em parcelas mensais de R$ 200, por até 36 meses, aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único.

O Auxílio Inclusão Produtiva Urbana será também de R$ 200. Vai ser pago a partir do mês seguinte à comprovação do vínculo de emprego formal. Quem estiver na folha de pagamento do Auxílio Brasil e comprovar vínculo de emprego formal receberá o benefício.

