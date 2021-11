Avalie o post

Trabalhadores que atuaram com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988 podem resgatar valores até 31 de maio de 2025

Brasília – Mais de R$ 23,3 bilhões referentes às cotas do PIS/Pasep estão aguardando pelo resgate de seus donos. São cerca de 10,3 milhões de trabalhadores que atuaram com carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988 ainda podem ter acesso aos valores a que têm direito.

Prazo para saque das cotas do PIS/Pasep vai até 2025. (Foto: Divulgação)

Segundo a Caixa Econômica Federal, o montante ficou parado devido aos critérios de saque adotados na época. No período, somente os trabalhadores que se aposentavam, sofriam de doenças graves ou completavam 70 anos de idade podiam sacar os valores.

Entretanto, mesmo com a extinção das cotas do PIS/Pasep, o dinheiro continua pertencendo a esse contribuintes. Para titulares já falecidos, o resgate pode ser feito por seus dependentes legais ou herdeiros.

A Caixa também informou que a retirada precisa ser feita até o dia 31 de maio de 2025. Após esse período, os valores retornam para os cofres da União, sem possibilidade de novo resgate.

Como sacar as cotas PIS/Pasep?

É importante esclarecer que as cotas são um direito de todos os trabalhadores que contribuíram no período entre 1971 e 8 de outubro de 1988. Em caso de falecimento do titular, seus herdeiros ou dependentes legais devem solicitar o saque direto em uma agência do banco.

Para valores de até R$ 3 mil, o resgate pode ser realizado em um caixa eletrônico da Caixa ou em uma agência lotérica. Acima desse valor, a retirada só é permitida nas agências bancárias, mediante apresentação de documento oficial com foto.

No caso de dependentes ou herdeiros, é preciso comparecer à agência portando Certificado de Óbito e inventário ou outro documento que comprove sua condição de herdeiro.

(Capitalist)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

