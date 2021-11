Avalie o post

Formiga é a principal surpresa na lista para a disputa de torneio preparatório no dia 25 de novembro em Manaus

São Paulo – Após ficar ausente das últimas convocações da Seleção brasileira feminina, a veterana Formiga foi a principal surpresa na lista divulgada nesta terça-feira (9) por Pia Sundhage para o Torneio Internacional de Futebol. A meio-campista de 43 anos fará sua despedida com a camisa do Brasil na partida contra a Índia, no dia 25 de novembro, em Manaus, sede da competição.

Formiga vai fazer despedida da seleção brasileira neste mês diante da Índia (Foto: Sam Robles/CBF)

A trajetória de Formiga na seleção brasileira começou em 1995, quando foi convocada pela primeira vez. De lá para cá, foram 233 partidas e 29 gols com o manto verde e amarelo. Ela é a recordista de jogos pelo Brasil tanto no masculino quanto no feminino, tendo disputado sete Olimpíadas — única jogadora a competir em todas as edições desde que a modalidade foi inserida — e sete Copas do Mundo.

Vestindo atualmente a camisa do São Paulo, Formiga tem no currículo três medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos (2003, 2007 e 2015, além de uma prata (2011). Também foi vice-campeã duas vezes com a seleção em Olimpíadas (Atenas-2004 e Pequim-2008) e também levou uma prata e um bronze nos Mundiais da China, em 2007, e dos EUA, em 1999, respectivamente.

A lista de Pia também contou com outras surpresas. A principal ausência foi a da goleira Bárbara, titular da meta brasileira na Olimpíada de Tóquio. Para a posição, a treinadora sueca chamou Letícia, do Benfica, e Lorena, do Grêmio. A meio-campo Andressinha, do Corinthians, também ficou fora.

O Torneio Internacional de Futebol vai servir como preparação para a disputa da Copa América de 2022, que será disputada na Colômbia. Além do confronto com a Índia, a competição na capital amazonense vai contar com duelo contra Venezuela e Chile.

Goleiras: Letícia (Benfica-POR) e Lorena (Grêmio)

Defensoras: Tamires e Yasmin (Corinthians); Katrine e Tainara (Palmeiras); Antonia e Daiane (Madrid CFF-ESP); Bruninha (Santos), Erika (Corinthians) e Lauren (São Paulo).

Meias: Ary Borges, Julia Bianchi e Thais (Palmeiras); Duda e Formiga (São Paulo); Angelina (OL Reign-EUA), Ana Vitória (Benfica) e Adriana (Corinthians).

Atacantes: Kerolin e Geyse (Madrid CFF-ESP); Debinha (North Carolina Courage-EUA), Giovana (Levante-ESP) e Marta (Orlando Pride-EUA).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 07/11/2021

