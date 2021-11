Avalie o post

O novo filme protagonizado por Thomás Aquino, ator de Bacurau , tem estreia marcada para esta semana. O longa-metragem "Curral" narra a disputa política pela liderança do pequeno munícipio de Gravatá, Pernambuco, que, devido a seca, tem a água como principal moeda de troca.

O talentoso ator dar vida ao personagem Chico Caixa, um homem humilde recrutado por seu amigo de infância Joel, candidato a vereador, para ajudar na conquista de votos em um importante bairro da cidade. Chico vai questionar os processos eleitorais no interior do Nordeste e a partir daí, acontece o desenrolar da história.

O filme é dirigido por Marcelo Brennand, que se inspirou em uma antiga produção - o documentário "Porta a Porta" - para criação do novo filme. Outro nome de Bacurau na produção do longa é o de Juliano Dornelles, que está à cargo da direção de arte.

Além de Aquino, Curral tem a participação dos atores Rodrigo García e Carla Salle. Antes de estrear no cinema, Curral foi exibido na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em que saiu como vencedor do prêmio de melhor ator para Thomás Aquino.

