O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vai realizar nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27) no município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros da capital), o Workshop das Cadeias Produtivas Prioritárias no Amazonas– edição 2023, com foco na citricultura, provendo uma integração teórica e prática de grande relevância para a região.

A estimativa é que setenta produtores rurais e demais elos da cadeia participem no primeiro dia, quinta-feira (26), das atividades teóricas que serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), situada na Creche Menino Jesus, bairro Segunda Etapa, em Rio Preto da Eva, a partir das 8h.

O evento vai proporcionar um ambiente propício para a troca de experiências, debates e apresentações sobre os desafios e oportunidades do setor citrícola.

No segundo dia, sexta-feira (27), o foco será a aplicação prática do conhecimento adquirido.

O “Dia no Campo” vai ocorrer na Fazenda Progresso, localizada no Ramal do Procópio, km 7,5 em Rio Preto da Eva. Os participantes terão a oportunidade de vivenciar de perto o ambiente e as práticas citrícolas, consolidando os aprendizados teóricos e adquirindo novos conhecimentos.

O post Governo Amazonas e Embrapa promovem Workshop com foco na citricultura apareceu primeiro em Portal Você Online.