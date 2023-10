O Corinthians conseguiu um resultado importante nesta quarta-feira, 25, ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0, em plena Arena Pantanal, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem apresentar um futebol vistoso e precisando contar com boa atuação do goleiro Cássio, o Alvinegro voltou a vencer após seis partidas. O gol da vitória foi marcado pelo paraguaio Ángel Romero, que aproveitou desvio de Gil para balançar as redes. Com o resultado, o Timão respira mais aliviado, sobe para a 13ª posição e chega aos 36 pontos, seis a mais em relação a Santos e Vasco – ambos estão na zona de rebaixamento e ainda jogam na rodada. Com 37 pontos, o Dourado está no 12º lugar.

