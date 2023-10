Em um jogo praticamente definido no primeiro tempo, o Athletico-PR venceu o América-MG, de virada, por 3 a 2, na Ligga Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho saiu na frente com Mastriani. Porém, ainda no primeiro tempo, o Furacão reagiu com Erick, Pablo e Vitor Bueno, fazendo 3 a 1 antes do intervalo.

Na etapa final, Martínez descontou para o América, que segue na lanterna da competição. Depois de empate fora de casa diante do Botafogo, o Athletico volta a vencer no Brasileirão.

Com o resultado, o Furacão aparece em 5º lugar, com 48 pontos depois de 29 jogos disputados no Brasileirão. Apenas dois pontos separam o Athletico do Palmeiras, 4º colocado, com 50. O América continua ocupando a última posição da tabela, somando 19 pontos e caminhando para confirmar o retorno à Série B em 2024. Faltam nove rodadas para o fim do campeonato.

O América volta a campo no próximo sábado (28), às 19h (horário de Brasília), diante do Grêmio, no Independência, em Belo Horizonte. No domingo (29), às 16h (horário de Brasília), o Athletico recebe o São Paulo, na Ligga Arena, em Curitiba.

