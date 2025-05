Visuliazação: 0

Nesta quinta-feira (29), Manaus participa do Dia Livre de Impostos (DLI), uma ação nacional que chama a atenção da população para os altos tributos pagos diariamente pelos brasileiros. A programação na capital começa às 6h da manhã no Posto 3000, localizado na Avenida Djalma Batista, com a venda de gasolina comum a R$ 5,60 o litro, sem a incidência de impostos.

Serão disponibilizados 5.000 litros de combustível para a ação, com limite de R$ 100 por carro e R$ 50 por moto. O abastecimento será feito por ordem de chegada e a ação será encerrada assim que o volume total for comercializado.

Além da venda de gasolina, lojas em toda a cidade também aderiram à campanha e oferecerão produtos e serviços com descontos proporcionais à carga tributária incidente. A lista de estabelecimentos participantes está disponível no site oficial: www.dialivredeimpostos.com.br.

Promovido nacionalmente pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e executado localmente pelas CDLs, o Dia Livre de Impostos busca conscientizar consumidores e pressionar por uma reforma tributária mais justa e equilibrada. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), os brasileiros trabalham em média 149 dias por ano apenas para pagar impostos.

SERVIÇO

O quê: Dia Livre de Impostos – Manaus

Quando: Quinta-feira, 29 de maio, a partir das 6h

Onde: Posto 3000 (Av. Djalma Batista) e lojas participantes

Mais informações: www.dialivredeimpostos.com.br