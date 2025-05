Visuliazação: 0

Super Terminais, porto localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus, anunciou nesta terça-feira (27) que vai investir R$ 400 milhões nos próximos dois anos para ampliar a capacidade de operação do terminal.

O anúncio foi feito ao superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, durante visita institucional à direção do Super Terminais. Durante a visita, o diretor-geral do Super Terminais, Marcello Di Gregorio, apresentou os planos de expansão e destacou a importância da aproximação com a Suframa.

“Esta visita da Suframa é fundamental para mostrarmos nossa capacidade de recebimento e os investimentos que estamos realizando para ampliar o terminal. Estamos investindo cerca de R$ 400 milhões nos próximos dois anos, com aquisição de novos equipamentos e áreas. Queremos garantir à Suframa, ao governo do Amazonas e às indústrias que estamos preparados para atender a demanda pelos próximos 50 anos”, afirmou Di Gregorio.

O executivo também destacou que o Super Terminais completa 30 anos de operação em 2026 e que a empresa vem renovando sua infraestrutura com foco no crescimento do PIM (Polo Industrial de Manaus). Atualmente, o terminal opera com 900 funcionários, em três turnos, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana.

A visita foi acompanhada pelo gerente geral do terminal, Julio de Almeida, pela gestora de Comunicação e Marketing, Larissa Holanda, e pelo CEO da Norcoast, Fabian Lorenzi. A Norcoast opera o transporte de cargas por cabotagem no Brasil.

A comitiva da Suframa foi liderada por Bosco Saraiva, acompanhado pelos superintendentes-adjuntos Luiz Frederico Aguiar (Executivo), Leopoldo Montenegro (Projetos), e Carlito Sobrinho (Administração), além do coordenador-geral de Comércio Exterior, Arthur Lisboa, da coordenadora-geral de Assuntos Institucionais, Layanne Raquel, e do gerente de Projetos da Superintendência-Executiva de Projetos, Ozenas Maciel.

Saraiva ressaltou o bom momento do PIM, que nos últimos dois anos vem registrando expansão significativa. “Na semana passada, aprovamos 39 projetos industriais, sendo 11 novos empreendimentos e os demais voltados à diversificação de produtos. Esse crescimento reforça a necessidade de infraestrutura adequada e investimentos como os que vimos aqui no Super Terminais”, destacou o superintendente.

O post Super Terminais investirá R$ 400 milhões para ampliar porto,em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.