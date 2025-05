O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou nesta quarta-feira (28/05), a aquisição de mil novas armas para a Guarda Municipal e a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, que permitirá o repasse direto de recursos federais à capital amazonense. A informação foi divulgada em uma publicação nas redes sociais.

“Anunciamos hoje duas grandes conquistas para Manaus: a aquisição de mil novas armas para a Guarda Municipal e a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, que permitirá o repasse direto de verbas federais para a nossa cidade. Com planejamento, coragem e ação, Manaus já está pronta para ter sua Polícia Municipal assim que a lei for aprovada em Brasília. A estrutura está montada, o curso de formação começa em agosto e um novo concurso com 500 vagas está previsto para 2026. É mais proteção, mais preparo e mais futuro para todos nós”, disse o prefeito.