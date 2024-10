O Grupo dos Seis (G6), formado pelos proprietários deste blog, do BNC, do Amazonas Atual, do Único e dos portais do Mario Adolfo e do Marcos Santos, divulgará em uma live amanhã (5), às 10h, a última pesquisa do Instituto de Pesquisas do Norte (IPEN) neste primeiro turno. O levantamento está sendo concluído nesta sexta-feira (4) e gera grande expectativa no meio político, já que, ao longo dos últimos seis meses, a parceria divulgou números que balizaram o comportamento das candidaturas à Prefeitura de Manaus.

A live, que será transmitida dos estúdios do Amazonas Atual, contará com a presença deste blogueiro e dos jornalistas Mario Adolfo, Marcos Santos, Cláudio Barbosa (Único), Walmir Lima (Atual) e Neuton Corrêa (BNC). O grupo analisará os números e opinará sobre a possível disputa do segundo turno.

Os seis jornalistas se uniram para realizar estes levantamentos por um único objetivo: saber exatamente qual o humor do eleitorado ao longo da pré-campanha e da campanha eleitoral, sem ficar refém dos institutos de pesquisa tradicionais. Para isso foram buscar a expertise do IPEN, que atende basicamente o meio empresarial, com grande credibilidade. É a primeira vez que o instituto concorda em registrar e divulgar suas pesquisas.

O G6 também realizou uma sabatina com todos os candidatos a prefeito. Aliás, o grupo foi o único que recebeu os sete postulantes. Alguns deles deixaram de comparecer a entrevistas, debates e sabatinas em grupos de comunicação.

A jornada seguirá no segundo turno, se este for confirmado.