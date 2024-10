Nesta quinta-feira (3), foi implantada uma nova sinalização semafórica na avenida Torquato Tapajós, em frente à entrada do bairro Santa Etelvina, na zona Norte.

O semáforo, instalado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Prefeitura de Manaus, tem o objetivo de garantir a segurança dos pedestres que atravessam a movimentada via.

A ação faz parte dos esforços contínuos do IMMU para melhorar a mobilidade urbana e assegurar a travessia segura de pedestres nas áreas de maior fluxo.

De acordo com o presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, o pedido para instalação do semáforo partiu da própria comunidade.

“É importante termos este tipo de equipamento em vias de alta velocidade e com tráfego mais intenso, o que dificulta ainda mais a travessia de pedestres. Já é o sexto semáforo de pedestre implementado na avenida Torquato da Tapajós.

Ainda temos o projeto do semáforo ali próximo à Bemol, e vamos fazer o mesmo trabalho na avenida das Torres”, assegurou.

O diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, explicou que o equipamento instalado no local é o que há de mais moderno na área.

“Este semáforo é composto de quatro grupos focais de pedestre, e oito grupos focais veiculares. Ele vem com botoeiras para ativação do pedestre, além de cronômetro com contagem regressiva, possibilitando ao pedestre identificar o tempo restante para travessia, assegurando ainda mais a segurança dos transeuntes”, enfatizou Guedes.

Essa melhoria contribuirá, significativamente, para a segurança viária da região, especialmente em um ponto de grande circulação, tanto de veículos quanto de pedestres.

