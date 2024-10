Após três jogos, o Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (3), ao derrotar o Cruzeiro, por 1 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O resultado fez o time do técnico Mano Menezes pular para os 30 pontos e sair da zona de rebaixamento, empurrando o Vitória. Já a equipe mineira permanece com 43, em oitavo lugar. Antes de o jogo começar, muitos jogadores do Fluminense se dirigiram até o banco de reservas do Cruzeiro para cumprimentar o técnico Fernando Diniz, que deixou o comando da equipe carioca no fim de junho. Sem vitória dos três últimos jogos, as equipes se lançaram ao ataque desde o início da partida, alternando e colecionando boas oportunidades. O Fluminense pressionou a saída de bola do Cruzeiro e teve chance de marcar com Keno, mas Cássio defendeu. Paulo Henrique Ganso falhou na finalização.

