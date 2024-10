No duelo entre catarinenses e goianos contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma levou a melhor e venceu o Atlético-GO por 2 a 0 nesta quinta-feira (3). O time comandado por Cláudio Tencati balançou a rede com Rodrigo e Fellipe Mateus e viu o Z-4 ficar mais longe com o triunfo no Estádio Heriberto Hülse.

Com a vitória diante da torcida, o Criciúma somou os três pontos, chegou aos 35 e pulou para o 11º lugar na tabela, abrindo sete pontos da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Atlético-GO, com 21, está em último.

O próximo compromisso do time catarinense na Série A será contra o Botafogo, pela 30ª rodada. A partida acontece no dia 18 de outubro (sexta-feira), às 20h (horário de Brasília), no Maracanã.

O Atlético-GO entra em campo novamente no dia 18 de outubro (sexta-feira), às 19h (horário de Brasília), contra o Cuiabá, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, também na 30ª rodada do Brasileiro.

