O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no Amazonas (Dnit), emitiu a portaria n. 4.783/2024, na última quarta-feira (4), reconhecendo a situação de emergência na travessia do Igapó-Açu, no Km 260 da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho), que tem provocado filas quilométricas ao longo do leito da estrada.

A portaria do Dnit permite a contratação de obras e serviços de empresas de engenharia com dispensa de licitação.

A travessia sobre o rio Igapó-Açu enfrenta sérios problemas, sobretudo nos últimos trinta dias, em razão da seca extrema, formando filas de caminhões, bitrens e rodotrens, inclusive com carretas estacionadas por cinco quilômetros no Distrito Industrial de Manaus, onde começa a rodovia.

A rodovia BR-319 é a única alternativa, na área geográfica do interflúvio dos rios Madeira e Purus, para transporte de pessoas e de cargas, considerando que a hidrovia do Madeira está inoperante, a partir de Porto Velho, em virtude da vazante extrema do rio.

Há situação gera um sério risco de desabastecimento de Manaus, sobretudo de alimentos, transportados via modal rodoviário.

Os caminhoneiros reclamam desde o início da semana do risco da perda de mercadorias saindo de Manaus com destino a Rondônia. Cinco balsas atendem diariamente na travessia no Porto do Ceasa, no Encontro das Águas dos rios Negro e Amazonas, mas não dão vazão a demanda provocada pelo fechamento do porto do Rio Madeira, em Porto Velho, e de outros portos no Pará.

O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Amazonas, Sérgio Alexandre, já prevê estrangulamento e riscos. “O caminheiro está em risco com gêneros alimentícios, principlamente, frios, hortifrutigranjeiros, que estão ficando em péssima qualidade e tem registrado alta nos preços”, disse ele reclamando ainda dos R$ 150 cobrados para atravessar com a carreta na balsa no Igapó-Açu.

Na última quinta-feira (3), o superintendente regionl do Dnit no Amazonas, Orlando Machado, foi até o Ceasa acompanhar o problema, que só aumenta com a lentidão da travessia de Manaus para o Carreiro da Várzea.

“A empresa está trabalhando para tentar diminuir o tempo de espera. Os caminhões pesados estão sendo puxados por máquinas devido o aclive da rampa de acesso”, informou.

Para a presidente em exercício da Associação dos Amigos e Defensores da BR-19, Ray Peixoto, que reúne milhares de associados, ‘o caos chegou”.

Fila de carretas no Distrito Industrial de Manaus, nesta sexta-feira (4), a espera de embarcar nas balsas para travessia até o Careiro da Várzea. Imagens postadas no grupo da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319

