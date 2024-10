Faltando 48 horas para as eleições municipais, o prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim (Republicanos), candidato à reeleição, lidera com 56,1% dos votos válidos, a pesquisa de intenção de votos, divulgada nesta sexta-feira, 4, pela Action. O estudo indica no cenário espontâneo que Mário mantém a liderança, com 24,7% pontos de vantagem à frente de Cabo Maciel (PL), que tem 23,9%.

A Action ouviu 400 eleitores residentes da zona urbana de Itacoatiara e nas comunidades rurais de Vila do Engenho, Vila de Novo Remanso e Vila de Lindoia. A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número Nº AM-03656/2024 no dia 28 de setembro. Os dados foram coletados entre os dias 29 de setembro a 1º de outubro de 2024.

Já outros nomes que se colocaram à disposição da disputa eleitoral de Itacoatiara de 2024, como Thidy Queiroz (PRD), ocupa o terceiro lugar no ranking com 3,4%. O quarto lugar é ocupado por Arnoud Lucas (PODE), com 2,4%. Dr. Marconde Rodrigues (PDT) ocupa a quinta posição, com 1,8%; seguido de Dr. Nelson Azedo (PSDB/Cidadania), com 1,1% das intenções de voto. Já o sétimo lugar é ocupado por Jean Neder (Solidariedade), com 0,8%.

Os votos nulos representam 1,1% e aqueles que não sabem representam 17%.

Rejeição

A pesquisa também aponta que 32,1% dos entrevistados “não votariam de jeito nenhum” para prefeito de Itacoatiara no Deputado Cabo Maciel, liderando o índice de rejeição, seguido de Dr. Nelson Azedo, 25,2% e Dr. Marcondes, 21, 9%.