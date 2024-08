Os sites Portal do Mário Adolfo, Amazonas Atual, BNC, Portal Único, Marcos Santos e Blog do Hiel Levy farão entrevistas com os ste candidatos a prefeito de Manaus. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 20/08, durante leitura do resultado da pesquisa Ipen, que 60% do eleitorado da capital do Amazonas ainda não sabe em quem votará em outubro.

“Ainda acredito que a propaganda eleitoral na TV e rádio terá sua importância porque muita gente não tem dinheiro para contratar uma TV a cabo ou um bom plano de internet”, analisou Valmir Lima. “As inserções comerciais serão mais importantes que o próprio programa, porque ninguém aguenta passar 40 minutos ouvindo políticos”, completou Hiel Levy.

Para Mario Adolfo, há espaço para o crescimento de todos os candidatos, mesmo Marcelo Ramos (PT), que apareceu como o mais rejeitado. “Ele enfrenta e oposição de bolsonaristas, mas está claro que se souber se colocar nos embates de agora em diante e explicar o que fez por Manaus durante o seu mandato pode ganhar adesão”, afirmou.

DIAS SORTEADOS

Dia 29/08 – David Almeida

Dia 30/08 – Roberto Cidade

Dia 2/9 – Gilberto Vasconcelos

Dia 3/9 – Amom Mandel

Dia 4/9 – Wilker Barreto

Dia 5/9 – Alberto Neto

Dia 6/9 – Marcelo Ramos