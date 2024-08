O sorteio do chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil ocorreu nesta terça-feira (20), no Rio de Janeiro, sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), às 15h. A definição funciona da seguinte forma: os oito classificados ficam no mesmo pote, e o os primeiros que são retirados enfrentam os próximos que saem. Esse é o último sorteio da Copa do Brasil, e o chaveamento está definido até as finais. Vasco da Gama enfrenta o Athletico Paranaense, e o vencedor desse confronto pega quem passar de Atlético Mineiro e São Paulo. Flamengo e Bahia brigam pela classificação, e jogam contra quem ganhar entre Corinthians e Juventude.

Quanto aos mandos de campo, Vasco e Flamengo não podem mandar seus jogos na mesma data. O mesmo vale para São Paulo e Corinthians em SP. Bahia x Flamengo será decidido na casa do Rubro-negro, e o outro Rubro-negro, o Athletico, também decide em casa. O Atlético Mineiro mandará o jogo de volta contra o tricolor, assim como o Corinthians. As datas bases são 28/08 para a ida e a volta seria 12/09.