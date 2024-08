Os amantes das corridas têm um pouco mais de duas semanas para se inscreverem na 1ª edição da Meia Maratona das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

As inscrições que estão no segundo lote e se encerram no dia 30 de agosto, ou até que as vagas sejam preenchidas, podem ser feitas no site https://www.ticketsports.com.br.

O evento acontecerá no dia 8 de setembro, com largada e chegada no Batalhão da Rocam, localizado no bairro Distrito Industrial, zona leste de Manaus. Os interessados podem escolher entre duas opções de kits, disponíveis para cada distância, com a possibilidade de adquirir a camisa comemorativa separadamente.

A corrida oferece três opções de distância: 21 km, 12 km e 6 km. Cada percurso conta com uma medalha específica, e os 100 primeiros colocados de cada distância serão premiados com a medalha “Top 100”. Além disso, haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados nas categorias ‘Elite Masculino e Feminino’ e ‘Cadeirantes Masculino e Feminino’. Policiais militares que se destacarem na competição também ganharão troféus.

De acordo com a organização do evento, a largada da corrida está marcada para as 4h30 e proporcionará uma experiência imersiva, que reflete as características da Rocam. A escolha do horário e do local foi pensada para garantir que os corredores tenham a sensação de pertencimento ao evento, independentemente das condições climáticas.

Ainda de acordo com a organização da corrida, a Meia Maratona da Rocam é uma oportunidade única para os participantes conhecerem a estrutura do novo batalhão da unidade especializada, inaugurado pelo governador Wilson Lima, no dia 22 de fevereiro deste ano.

Valores

2° Lote promocional para o kit tradicional com 700 vagas:

·21k R$ 170

·6k/12k R$135

Valores oficiais até 30/08

Kit tradicional:

·21k R$ 180

·6k/12k R$150

Kit vip:

·21k R$ 260

·6k/12k R$ 240

Premiação

21 km

Elite Masculino e Feminino:

·1º Lugar – R$1.500 + troféu

·2º Lugar – R$1.000+ troféu

·3º Lugar – R$500 + troféu

Cadeirantes Masculino e Feminino:

·1º Lugar – R$500 + troféu

·2° Lugar – R$300 + troféu

·3º Lugar – R$200 + troféu

Medalha Top 100 para os 100 primeiros colocados geral após a Elite;

Policial Militar do Amazonas Masculino e Feminino:

·Troféu para os três primeiros colocados

Faixa etária Masculino e Feminino:

.Troféu para os três primeiros colocados

Para os 6km e 12 km

·Troféu para os três primeiros colocados Masculino e Feminino

·Medalha TOP 100 para os 100 primeiros colocados geral

O post Inscrições para Meia Maratona Rocam encerram dia 30 de agosto apareceu primeiro em Portal Você Online.