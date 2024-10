Em celebração ao Dia Mundial da Lavagem das Mãos, nesta terça-feira (15/10), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) reforça a importância dessa prática simples, mas eficaz, na prevenção de doenças e infecções. A lavagem correta das mãos é uma das medidas mais importantes para garantir a saúde da população e evitar a propagação de germes e microrganismos nocivos.

As mãos são frequentemente a principal via de transmissão de agentes patogênicos. “Lavar as mãos com água e sabão, especialmente em momentos-chave, como antes das refeições e após usar o banheiro, é essencial para proteger a saúde individual e coletiva. Na ausência de água e sabão, é possível usar álcool gel a 70%”, explica a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A ação de lavar as mãos deve ser realizada por, pelo menos, 20 segundos. O cuidado é ainda mais estratégico especialmente em crianças e profissionais de saúde com o objetivo de reduzir a transmissão de infecções e doenças, como as infecções respiratórias e doenças diarreicas.

“A lavagem das mãos é um gesto simples, mas que salva vidas. É importante friccionar bem as mãos e lavar detalhadamente por entre os dedos também, criando o hábito”, acrescenta a diretora de Vigilância Hospitalar e Qualidade da FVS-RCP, Evelyn Campelo.

Controle de infecção

Enquanto Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS-RCP realiza suporte técnico e monitoramento das ações de controle de infecção em serviços de saúde. Por meio da Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (Ceciss), a Fundação atua na promoção da lavagem de mãos frequente como estratégia de prevenção de infecções dentro de unidades hospitalares.