A Amazonas Band, uma das principais big bands do país, sob regência de Rui Carvalho, irá realizar dois shows emblemáticos e gratuitos neste mês. O primeiro ocorrerá no Teatro da Instalação, na quarta-feira (16/10), às 19h, com entrada gratuita, e o segundo marcará a abertura do festival Virada Sustentável Manaus, no icônico Teatro Amazonas, dia 29 de outubro, às 20h.

Integrando o conjunto de corpos artísticos do Governo do Estado, sob a coordenação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Amazonas Band apresentará no Teatro da Instalação um repertório que inclui clássicos da música brasileira, latin jazz, salsa e jazz contemporâneo.

Do programa constam”Wyrgly”, de Maria Schneider; “Killer Joe”, de Benny Golson; “E.S.P.”, de Wayne Shorter, e “Na Baixa do Sapateiro”, de Dorival Caymmi, ambas com arranjos de Rui Carvalho; “Burnin’ Blues for Bird”, de Don Menza; “Sashas Walk”, de Javier Fernandez; e, para finalizar, “In The 80’s”, de Bob Mintzer.

Segunda apresentação

Já o show no Teatro Amazonas, será o de abertura da Virada Sustentável, no dia 29 de outubro. A Amazonas Band fará um repertório eclético com “Superstition”, de Stevie Wonder e arranjo de Mike Tomaro; “A Onça e o Pajé” (obra original estreada no Amazonas Green Jazz Festival deste ano) e “Eclipse”, do compositor e multi-instrumentista Jovino Santos Neto; “Passarim”, de Tom Jobim, com arranjo de Rafael Rocha; e “Ponta Negra”, de autoria do regente Rui Carvalho. Também serão apresentadas “E.S.P.”, “Na Baixa do Sapateiro”, “Sashas Walk” e “In The 80’s”.

A Virada Sustentável Manaus é um festival que incentiva ações em prol de uma cidade mais verde e sustentável para todos. Depois da abertura no teatro, o festival oferecerá um fórum com debates sobre questões ambientais e muitas atividades gratuitas, e culturais para a população. “Temos um público cativo por boa música no Amazonas e muitos amantes da cultura jazzística. Faremos um mergulho histórico com canções consagradas e arranjos especiais. Serão duas noites especiais e com surpresas para o público”, comenta Rui Carvalho.

O Teatro da Instalação está localizado na Rua Frei José dos Inocentes, s/nº, bairro Centro, zona sul de Manaus. Já o Teatro Amazonas fica no Largo de São Sebastião, também no Centro. Ambos os eventos são realizados com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado.