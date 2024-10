O local recebe a implantação de mais de 33 mil metros de rede coletora, além de 10 Estações Elevatórias de Esgoto

O bairro Lírio do Vale, localizado na zona Oeste da cidade, começou a receber frentes de obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário. No local, serão construídos mais de 33 mil metros de rede coletora de esgoto entre ruas e becos, além de 10 Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs), que irão atender mais de 5,8 mil imóveis.

As obras fazem parte do programa de universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na capital amazonense. Estima-se que somente nesta região mais de 23 mil pessoas serão contempladas com o serviço e com os benefícios que chegam junto com o esgotamento sanitário.

Uma das pessoas beneficiadas com a estrutura é a dona de casa, Francisca da Costa. Ela tem 77 anos e há 38, mora no bairro Lírio do Vale. “Em todos esses anos, todos os dias eu tive que varrer essa água suja da frente da minha casa. As vezes a gente fica doente e não sabe a causa, mas esse esgoto parado na frente de casa pode trazer doenças. Assim que terminaram essa obra, vou me conectar. A minha vida vai melhorar. A vida do meu marido, dos meus filhos. Tudo vai ficar melhor. Estou muito feliz”, ressalta a dona de casa.

O bairro Lírio do Vale existe há mais de seis décadas e, pela primeira vez, terá um sistema completo de coleta, transporte e tratamento do esgoto. Ao todo, mais de 80 vias, entre becos e ruas irão receber a implantação da rede coletora. Com isto, a população ganha benefícios como melhoria na qualidade de vida, nos índices de saúde, valorização imobiliária e preservação e recuperação dos igarapés que cortam a cidade.

“Estamos estruturando o bairro Lírio do Vale e, em breve, o sistema de esgoto estará funcionando nesta área. No entanto, para que todos usufruam dos benefícios que chegam junto com o serviço é extremamente importante a participação dos moradores por meio da adesão ao sistema, ou seja, conectando suas casas às redes coletoras que estão sendo implantadas”, destaca o gerente de Projetos da Águas de Manaus, Jean Damaceno.

