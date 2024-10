Com o objetivo de encaminhar a população para oportunidades de trabalho por meio de processos seletivos que ocorrerão no próprio dia, o Grau Educacional, em Manaus, realizará mais uma edição da Feira de Empregabilidade. O evento, gratuito, acontecerá hoje, (15), das 10h às 15h, na unidade localizada na Avenida Djalma Batista, 214, Nossa Senhora das Graças. Os candidatos devem levar cópias atualizadas do currículo e um documento de identificação com foto.

Com mais de 100 vagas disponíveis em diversas áreas, como construção civil, indústria, comércio, entre outras, haverá oportunidades para cargos como vendedor, operador de produção, serviços gerais, estágios, programa Jovem Aprendiz, e muito mais. Para tornar o processo ainda mais completo, a escola oferecerá palestras para preparar os candidatos para os processos seletivos.

“Queremos, mais uma vez, proporcionar um evento de fácil acesso para quem busca uma oportunidade ou um novo desafio profissional, além de sermos referência na região em termos de empregabilidade. Na última ação, conseguimos encaminhar mais de 200 pessoas ao mercado de trabalho”, explica Junior Pinheiro, gestor da unidade.

Mais de 13 empresas serão responsáveis pelas vagas disponíveis, entre elas: SP Group – Burger King, Grupo Revemar, Talp Estágios, Carboxi Gases, CIEE, É Pro Estágios, Inovar RH, Rockefeller Language School, We Can Br (Grupo Desafio RH), RH Itemm (Instituto Técnico Educacional Mirian Menchini), CDL-Manaus, Randstad Brasil, Betel Serviços, Home Center Solar e Rede Saudável.

Sobre o Grau Educacional

O Grau Técnico é a maior rede de ensino técnico particular do Brasil, com mais de 140 unidades em todo o país. A instituição oferece mais de 60 cursos em áreas como saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios.

Fundada em 2015, a franquia Grau Profissionalizante, anteriormente conhecida como Nível A, oferece cursos práticos e rápidos em diversas áreas, como bombeiro civil, cuidador de idosos, eletricista predial, beleza, gastronomia, informática, entre outros, capacitando alunos para o mercado de trabalho com eficiência e qualidade.

