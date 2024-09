Com as novas tecnologias levantando discussões sobre a continuidade de algumas profissões, a Fundação Desembargador Paulo Feitoza (FPFtech) trouxe à tona discussões importantes sobre as transformações no mercado de trabalho, ressaltando o papel cada vez mais fundamental das chamadas soft skills – habilidades interpessoais que complementam as competências técnicas – no desenvolvimento profissional. Em rodas de conversas promovidas durante a edição mais recente da EXPO ABRH Amazonas, especialistas da FPFtech debateram o impacto dessas habilidades na liderança de pessoas, além de trazerem dicas para transição de carreira e uso da tecnologia no ambiente corporativo.

O encontro evidenciou que, no cenário atual, as hard skills permanecem essenciais, mas é o desenvolvimento das soft skills, aliadas ao uso consciente da tecnologia, que formará os profissionais capazes de enfrentar os desafios do futuro.

Para Ueliton Rodrigues, Agile Master da FPFtech, o desenvolvimento de habilidades de liderança entre os jovens precisa passar por um processo longo de amadurecimento. “As mudanças estão acontecendo muito rápido, o mundo já não é mais o mesmo dos últimos 10 anos. É muito fácil terceirizar a culpa para as gerações, mas acredito que não é tão simples assim”, ponderou. Ele enfatizou que o perfil de liderança entre os mais jovens precisa ser construído ao longo da carreira, com o apoio de mentores e uma postura de autorreflexão constante.

O consenso entre os palestrantes foi de que, muito além das habilidades técnicas, a chave do sucesso está na capacidade humana de se adaptar, refletir e liderar com empatia e inteligência emocional.

Na avaliação de Ricardo Patrezzi, analista de pessoas da FPFtech, a ideia de que o futuro do trabalho dependerá cada vez mais de habilidades humanas não está muito distante. “Empatia, criatividade, coisas que são realmente humanas, serão o diferencial. Tudo que for repetitivo, sem muito valor agregado, será substituído por máquinas”, alertou.

Na roda de conversa sobre Transição de Carreira, Geyder Ribeiro, Product Owner da FPFtech, também destacou a importância da empatia e da comunicação no desenvolvimento das pessoas. “Além de aprender questões técnicas, é fundamental praticar a comunicação e, tão importante quanto isso, saber ouvir. As soft skills são lapidadas nesse processo, e a tecnologia pode ser uma aliada nesse desenvolvimento”, complementou.

Elaine Garcia, Gerente de Negócios da FPFtech, reiterou ainda a necessidade de filtrar as inúmeras informações disponíveis no mercado. “Hoje, o bom senso é essencial. Precisamos ser seletivos na quantidade de informações que consumimos para que possamos realmente traçar um caminho que nos leve ao sucesso”, ressaltou Garcia.

Durante a jornada de discussões promovidas pela EXPO ABRH 2024, o subsecretário de gestão da Semef (Secretaria Municipal de Finanças), Alain Costa, também trouxe reflexões sobre a realidade do mercado de trabalho atual, enfatizando que o Brasil enfrenta um dos piores índices de conclusão do ensino médio. Costa mencionou uma tendência preocupante em que muitos pais não incentivam mais os filhos a cursarem o ensino superior.

Na contramão desse pensamento, segundo Alain Costa, muitas empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) incentivaram seus trabalhadores a concluir o ensino médio e superior como parte de uma estratégia para desenvolver a força de trabalho e se adequar às novas demandas do mercado. “No contexto geral, é isso que as empresas precisam fazer, preparar seus trabalhadores”, concluiu Costa.