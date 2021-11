Avalie o post

Manaus – Após a forte chuva neste domingo (14) foram registradas algumas ocorrências em Manaus. Uma delas na rua Cubatão, no bairro Redenção na zona centro-oeste, onde a rua ficou completamente alagada.

De acordo com moradores do local, a água invadiu casas, rachando paredes e alguns bens foram perdidos.

A autônoma Alexandra da Accioly, de 39 anos, teve geladeira e outros eletrodomésticos perdidos após ter a casa, que é alugada, completamente inundada pela água.

“Perdi geladeira, microondas, forno elétrico que não funcionam mais. A água entrou em todos os cômodos da casa, até a cama onde meus filhos dormiram não serve mais. Nem sei como vai ficar a minha situação hoje que nem tenho onde dormir” disse a autônoma.

Além de Alexandra, o industriário Paulo Vieira, 26, disse que um buraco se abriu na rua, o que facilitou a alagação nas casas.

“A água chegou acima do joelho. Até um buraco abriu no asfalto. A enxurrada foi tão forte que arrebentou meu portão e os portões da outras casas” declarou o industriário.

De acordo com os moradores do local, eles ligaram para a Defesa Civil do Amazonas que disseram que a ocorrência será atendida em até 72 horas.

