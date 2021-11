5/5 - (2 votes)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 está marcado para acontecer no dia 21 e 28 de novembro. Ao todo 3.109.762 pessoas se inscreveram para a prova (entre os dias 30/06 e 14/07). Destes, 68.891 participarão da versão digital do Enem.

O cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foi liberado por volta das 11h30 do dia 03 de novembro, através da Página do Participante do Enem. No entanto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está alterando os locais de provas de alguns participantes inscritos no exame (quase uma semana para as provas do Enem).

Locais de provas do Enem 2021 são alterados pelo Inep.

‘ Aguarde a confirmação do seu local de prova. Efetue nova consulta nos próximos dias ‘, diz a mensagem na tela da Página do Participante de vários estudantes.

O Portal Nacional da Educação também reforça a necessidade de levar o cartão de confirmação de local de prova impresso no primeiro dia de aplicação do Enem.