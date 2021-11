Avalie o post

Oficialmente, a Black Friday acontece na última sexta-feira de novembro

Manaus – O mês de novembro é marcado pela Black Friday, campanha promocional que iniciou nos Estados Unidos e que no Brasil ganhou bastante adesão do comércio. Oficialmente, a Black Friday acontece na última sexta-feira de novembro, mas há alguns anos as lojas têm ampliado o período da campanha e realizado ações durante todo o mês. Com a popularidade da data, os golpes também acabaram se tornando comuns. Para evitar que os consumidores sejam vítimas, o especialista em ciências contábeis, Roberto Melo, lista algumas dicas.

(Foto: Divulgação)

Segundo Roberto Melo, a Black Friday se tornou popular tanto no e-commerce quanto nas lojas físicas e em ambos, o consumidor deve ficar atento para não ter problemas. Dados da ClearSale, empresa especializada em soluções antifraude nos mais diversos segmentos, apontam que as práticas de fraude devem crescer 52% na Black Friday de 2021.

A primeira dica é não comprar por impulso. “É preciso avaliar se o produto que pretende-se comprar é necessário e se cabe no orçamento. Lembre-se, oferta não é sem custo”, lembrou.

É recomendado planejar o que se pretende comprar e pesquisar os preços com antecedência, se possível até anotar os valores. Dessa forma, é possível verificar se realmente a loja aplicou um desconto vantajoso no produto. Ele diz que já existem sites especializados em fazer comparação de preços. “Existem lojas que semanas antes colocam o preço do produto lá em cima para que no dia da Black Friday o cliente se surpreenda com o desconto. O consumidor pode evitar cair nesse golpe fazendo a pesquisa com antecedência”, frisou.

O professor orienta também que o comprador verifique as condições do produto caso este apresente defeito, se é permitido troca. “Leia todas as orientações e informações disponibilizadas no produto e pelo estabelecimento. Isso pode evitar dor de cabeça”.

Outro ponto de atenção é com as compras online. O e-commerce, que já vinha tendo um crescimento considerável nos últimos anos, teve um boom durante o período de isolamento social causado pela pandemia. “Mesmo pessoas que não estavam acostumadas a fazer compras nesse formato passaram a adotar esses canais. Isso é muito bom, mas exige cuidado dobrado para não cair em golpes. E-mail, sms, telefonema, mensagens de WhatsApp e falsos anúncios são só algumas das táticas de fraudes usadas no período”.

De acordo com Roberto Melo, algumas orientações podem ser seguidas pelos consumidores, como por exemplo, não clicar em links recebidos em mensagens e e-mails, não passar dados para cadastro de desconto. Ficar atento ao domínio do site porque algumas vezes os golpistas criam um site quase idêntico ao de uma loja oficial, mudando apenas uma letra na barra de endereço.

Ainda nas compras online, uma opção é escolher o cartão virtual, oferecido pelas operadoras. Nesse formato, um número novo de cartão é gerado no próprio aplicativo e fica disponível por determinado tempo. “É como os tokens de segurança usados nos aplicativos de banco. Utilizando esse meio, o comprador tem a alternativa, caso aconteça do cartão ser clonado, de cancelar o número virtual sem precisar emitir um cartão novo”.

Outras orientações são pesquisar se o site possui endereço físico, número de contato e se não possui inúmeras reclamações em relação a cumprimento de prazos de entrega. Nas lojas físicas, os produtos precisam ter o valor sinalizado e visível, não é permitido impor quantidade mínima de compra, pois isso se caracteriza como compra casada. A troca de produto é obrigatória caso o item apresente defeito.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

